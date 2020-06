Cronache del coronavirus: meglio le giornaliste - Indagine Spot and Web

200 medici con varie specializzazioni sono stati intervistati dal portale Spot and Web (https://www.spotandweb.it/news/828332/coronavirus-i-medici-promuovono-le-conduttrici-donne-pacate-e-professionali.html#gref), leader nel settore del marketing e dell'adv.







E le giornaliste sono state premiate a pieni voti per la loro capacità di gestire le dirette televisive e i programmi d'informazione in questi mesi di lockdown.

Le donne sono apparse professionali, pacate, concrete, poco retoriche, sensibili e molto attente alla cronaca e all'attualità.







Il magazine online ha anche elaborato una classifica delle giornaliste più apprezzate.





In testa la giovane Veronica Gentili, al timone del programma "Stasera Italia Weekend" su Rete 4, piaciuta al 19% degli intervistati per la sua preparazione, il suo equilibro e i toni mai sopra le righe.







Bene anche la conduttrice Domitilla Savignoni, mezzobusto del TG5 che si piazza al secondo posto con il 17% degli apprezzamenti 'per arver rifuggito i toni drammatici e privilegiato le notize attendibili e non le fake news'.







Serena Bortone (15% delle preferenze) è promossa a pieni voti per la preparazione e l'autorevolezza del talk "Agorà" su Rai Tre, contenitore in cui anche gli aspetti piu spinosi sono stati affrontati in modo serio e senza sbavature.







Plauso anche a Maria Latella (12%), sempre professionale e puntuale alla guida de "L'Intervista" su SkyTg24, appuntamento molto seguito e che ha ricevuto numerosi riconoscimenti.







La segue Gaia Tortora, volto noto di La7 dove conduce il principale talk mattutino, "Omnibus": per il 10% la sua preparazione 'multitasking' e a 360° è un plus davvero non da poco.







Sesta Alessandra Viero (8%), dal 2014 volto di "Quarto Grado" su Rete 4: oltre ai magnetici occhi azzurri, convince per la sua capacità di gestire e affrontare tutti gli aspetti umani con grande serenità e serietà.







Manuela Moreno entra nelle case degli italiani con "Tg2 Post" e, grazie alla sua presenza rassicurante e alla passione che ci mette nel suo lavoro, ha conquistato il 7% delle preferenze.







Non può mancare Lilli Gruber (5%), saldamente al comando di "Otto e mezzo" su La7, intramontabile e sinonimo da sempre di professionalità e assoluta bravura.







Un'altra amatissima protagonista del lockdown è stata Eleonora Daniele (3%), in onda con "Storie Italiane" su Rai Uno fino a poco prima della nascita della figlia e sempre in prima linea nonostante il pancione.







Chiude questa speciale top ten Myrta Merlino (2%), padrona di casa ne "L'aria che tira" su La7, apprezzatissima per la sua capacità innata di far capire anche le situazioni più spinose a un pubblico mainstream.