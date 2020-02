Aumentate le risorse idriche per l'irrigazione delle colture

La pre-assegnazione dei volumi idrici al comparto irriguo, dice il Presidente, è stata effettuata sulla base delle risorse idriche accumulate negli invasi della Sardegna al 15 febbraio 2020, il cui valore ammonta a poco più di un miliardo e 500 milioni di metri cubi. Lo stato delle riserve idriche ha consentito di pre-assegnare, per l’annualità in corso, un volume complessivo pari a circa 450 milioni di metri cubi, capace di soddisfare la domanda irrigua di tutti i Consorzi di Bonifica.









“Abbiamo assegnato le risorse - in un contesto di cambiamento climatico, nel quale la gestione accurata dell’acqua in agricoltura è fondamentale per garantire sostenibilità e assicurare competitività a un comparto nevralgico per la nostra economia”, dice l’Assessore regionale dei Lavori Pubblici Roberto Frongia, che presiede il Comitato. “Efficientare la gestione dell’acqua, non solo per il comparto irriguo, e rifornire in maniera ottimale i territori è la risposta concreta che devono dare tutti i soggetti preposti al governo dell’acqua in Sardegna - Autorità di Bacino, Enas, Egas, Abbanoa - ognuno per i propri compiti”, ha concluso l’Assessore. Come accade ogni anno, l’assegnazione definitiva delle risorse idriche al comparto irriguo, a quello potabile e industriale, verrà stabilita dal Comitato dell’Autorità di bacino con specifica deliberazione del Comitato Istituzionale entro la metà del mese di maggio 2020 quando gli invasi dell’Isola avranno accumulato anche i deflussi tardo invernali e di inizio primavera