Opportunità di lavoro in diverse zone della Sardegna

Si offre contratto a tempo determinato. NUORO A Nuoro cercano 1 addetto alle vendite all’ingrosso, 1 commesso di banco. Si offre contratto a tempo determinato. VILLACIDRO- MONASTIR - NUORO A Villacidro, Monastir e Nuoro cercano 21 addetti alla logistica di magazzino. Si offre contratto a tempo determinato. SASSARI - NUORO - CAGLIARI A Sassari, Nuoro e Cagliari cercano 3 procacciatori di affari. Si offre contratto lavoro autonomo. NUORO A Nuoro cercano 1 ragioniere contabile. Si offre contratto a tempo indeterminato. ORANI A Orani cercano 1 badante. Si offre contratto a tempo indeterminato. ELMAS A Elmas cercano 1 elettricista impiantista di cantiere. Si offre contratto a tempo determinato. TEMPIO PAUSANIA A Tempio Pausania cercano 2 falegnami mobilieri. Si offre contratto apprendistato. MACOMER A Macomer cercano 10 addetti alla logistica di magazzino. Si offre contratto a tempo determinato. DESULO A Desulo cercano 2 muratori in mattoni, 1 manovale edile. Si offre contratto a tempo determinato. ORISTANO A Oristano cercano 1 commesso delle vendite al minuto, 1 web master. Si offre contratto a tempo determinato. ASSEMINI Ad Assemini cercano 1 elettricista per impianti esterni ed interni nelle costruzioni. Si offre contratto a tempo indeterminato. TERRALBA A Terralba cercano 1 agente di commercio. Si offre contratto di lavoro autonomo. LIVORNO A Livorno cercano 1 autotrasportatore merce. Si offre contratto a tempo determinato. ARZACHENA Ad Arzachena cercano 3 muratori in mattoni. Si offre contratto a tempo determinato. OROSEI A Orosei cercano 1 commesso di banco. Si offre contratto a tempo determinato. VILLAMAR A Villamar cercano 1 intonacatore. Si offre contratto a tempo indeterminato. SETTIMO SAN PIETRO A Settimo San Pietro cercano 1 impiegato addetto alla gestione degli acquisti. Si offre contratto a tempo determinato. CAPOTERRA A Capoterra cercano 1 elettricista per impianti esterni ed interni nelle costruzioni. Si offre contratto a tempo determinato. ASSEMINI Ad Assemini cercano 1 autotrasportatore merce. Si offre contratto a tempo determinato. GENONI A Genoni cercano 2 conduttori di macchine forestali. Si offre contratto a tempo determinato. SELARGIUS A Selargius cercano 1 impiegato amministrativo. Si offre contratto a tempo determinato. SASSARI A Sassari cercano 3 procacciatori di affari, 3 agenti di commercio. Si offre contratto di lavoro autonomo. PALAU A Palau cercano 1 operatore socio assistenziale, 1 addetto all’assistenza personale. Si offre contratto a tempo determinato. NUORO A Nuoro cercano 5 infermieri, 4 operatori socio sanitari, 2 manovali edili, 1 mastro muratore in pietra e mattoni. Si offre contratto a tempo determinato. VILLACIDRO A Villacidro cercano 2 farmacisti. Si offre contratto a tempo determinato e apprendistato. TORTOLI’ A Tortolì cercano 2 agenti di commercio. Si offre contratto di collaborazione. SANLURI A Sanluri cercano 1 impiegato amministrativo. Si offre contratto a tempo determinato. PALAU A Palau cercano 1 addetto ai servizi di igiene e pulizia. Si offre contratto a tempo indeterminato. CARBONIA A Carbonia cercano 1 casaro, 1 manovale edile, 1 muratore in mattoni. Si offre contratto a tempo determinato. OLBIA Ad Olbia cercano 8 fattorini. Si offre contratto a tempo determinato. SASSARI A Sassari cercano 2 termoidraulici, 2 muratori, 1 manovale edile, 1 frantoiano. Si offre contratto a tempo determinato. QUARTU SANT’ELENA A Quartu Sant’Elena cercano 2 consulenti immobiliari. Si offre contratto di collaborazione. TERRALBA A Terralba cercano 1 apprendista panettiere. ALGHERO Ad Alghero cercano 1 operatore commerciale estero, 1 commesso di vendita e 1 muratore. Si offre contratto a tempo determinato. PULA A Pula cercano 1 custode di edifici, 1 addetto alle pulizie di interni, 1 cuoco pizzaiolo. Si offre contratto a tempo determinato. CAGLIARI A Cagliari cercano 2 custodi di edifici, 2 aiuto cuochi di ristorante, 1 garzone di cucina, 3 primo commis, 1 commesso di vendita, 1 autotrasportatore merce. Si offre contratto a tempo determinato. ORISTANO A Oristano cercano 1 infermiere. Si offre contratto a tempo indeterminato. TIROCINIO A San Gavino cercano 1 tirocinante grafico. A Cagliari cercano 1 tirocinante banconiere tavola calda. A Nuoro cercano 1 tirocinante commesso di vendita. A Capoterra cercano 1 tirocinante elettricista per impianti esterni ed interni nelle costruzioni. A Mogoro cercano 1 tirocinante addetto ai compiti di controllo. A Elmas cercano 1 tirocinante elettricista. A Muros cercano 2 tirocinanti addetti alle funzioni di segreteria. Ad Oristano cercano 1 tirocinante web master.

Le domande per gli annunci sono digitali. Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione. www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. NUORO Un’azienda di Nuoro cerca due onicotecniche da assumere a tempo indeterminato. ZEDDIANI A Zeddiani cercano 1 addetto alla contabilità generale.