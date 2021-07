Informazioni Utili Alghero: riparte la raccolta firme per il referendum sull’eutanasia legale

Ecco i prossimi appuntamenti: a partire da Martedì 27 (domani) le postazioni saranno presenti in Largo San Francesco (in adiacenza alla Torre di San Giovanni) dalle ore 18:00 alle 22:00, tutti i mercoledì in Via Corsica, angolo via Don Minzoni, dalle 9:00 alle 13:00 (zona mercatino), tutti i giovedì Largo Guillot, presso il mercatino di Coldiretti, sempre dalle 9:00 alle 13:00. Posso firmare per il referendum soltanto i maggiorenni ed è necessario esibire un documento di identità valido con foto tessera.