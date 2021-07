Informazioni Utili Alghero: in distribuzione le buste per la differenziata

A partire da domani 27 Luglio presso l’ufficio Ambiente di Via Sant’Anna riprenderà la consegna delle buste per la raccolta differenziata dei rifiuti a coloro che non sono riusciti a ritirarle nello scorso mese di Maggio. La consegna avverrà ogni martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 e ogni mercoledì mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00 fino al 20 Agosto 2021. Si chiede il rispetto delle giornate indicate. Si ricorda che per il ritiro delle buste è necessario presentare l’avviso originale (no fotocopia) di pagamento della TARI del 2020. Non è necessaria la comprova del pagamento ma solo l’avviso di pagamento.