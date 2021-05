Alghero: in distribuzione i sacchetti della nettezza urbana

Le buste spettano alle utenze domestiche che pagano la TARI per le abitazioni e non anche per box – cantine – mansarde. Il Calendario di consegna è il seguente : fino al 28 Maggio: presso gli uffici del Comune di Sant’Anna - SOLO LA MATTINA - dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00. v 15 Maggio a Fertilia in via Pola 1 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ; 15 Maggio a Santa Maria La Palma presso ufficio anagrafe dalle 9 alle 12.00; 22 Maggio Guardia Grande presso la sede del Comitato di Borgata dalle 9.00 alle 12.00; 21 Maggio presso la sede del comitato LA PIETRAIA in via M. L. King fianco stazione dalle 16.00 alle 19.00 e 26 Maggio presso la struttura campo sportivo Taulera via Fleming dalle 9.00 alle 12.00.

Si avvisano tutte le utenze domestiche che la distribuzione della fornitura annuale delle buste per il conferimento dei rifiuti continua con le seguenti modalità e orari. I cittadini potranno recarsi nei punti dislocati in città e in agro portando con se l’avviso originale (no fotocopia) di pagamento della TARI del 2020. Senza tale avviso le buste non potranno essere consegnate. Possono essere ritirate le buste anche per conto di terzi (parenti, vicini di casa, conoscenti ecc) presentando l’avviso originale di pagamento della TARI del 2020 degli interessati.