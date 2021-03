Informazioni Utili Sassari: in alcune vie di Sant'Orsola l'acqua non è potabile per il consumo umano

Il problema si è manifestato a Sant ’ Orsola storica, e nelle vie Fratelli Catoni, ia Cuguia, ia Dexart, De Sena, Ospitone, dei Malaspina, Riccio, S ant’ Orsola, e a Sant’ Orsola Sud, Cesaraccio, Cordella, Oggiano, Spanu Satta, Marginesu, Lobina e Sechi.



È consentito l’utilizzo per gli usi igienici. Lo ha stabilito con un'ordinanza firmata oggi il sindaco Nanni Campus, a seguito dei controlli compiuti dal dipartimento di Prevenzione - servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione della Ats Sardegna che hanno evidenziato la non conformità ai parametri di torbidità, manganese e alluminio. Il provvedimento resterà in vigore fino a quando i parametri non rientreranno nella norma.