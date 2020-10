Istituto tecnico Roth Alghero: cominciano i corsi per gli adulti

Questo corso rappresenta una grande possibilità per coloro che vogliano conseguire un titolo di studio spendibile per proseguire gli studi o per l’ambito professionale. Secondo la nota ministeriale 7647del 3 maggio 2018, possono partecipare a questi corsi gli adulti, anche stranieri, che siano in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrino di non poter frequentare il corso diurno.





Il percorso di formazione si attuerà attraverso una modalità in parte online ed in parte in presenza. Gli iscritti saranno contattati dalla segreteria per il primo incontro informativo che si svolgerà la prima settimana di novembre. Ulteriori informazioni sul corso si potranno trovare sul sito https://www.istituto-roth.edu.it, nella sezione dedicata ai Corsi Serali Roth, o presso la segreteria della sede centrale dell’Istituto, sita in Via Diez 9 ad Alghero.

A partire da novembre, inizieranno le lezioni del percorso di secondo livello per gli adulti per l’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing dell’Istituto Tecnico Roth di Alghero al fine di conseguire la maturità. L’Istituto Roth, accreditato come centro per l’istruzione degli adulti, amplia e apre al territorio la sua offerta formativa.