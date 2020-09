Informazioni Utili Sassari: proroga per i contributi per gli asili nido

Sono stati prorogati al 25 settembre i termini per presentare richiesta di accesso ai contributi per l’abbattimento della retta per la frequenza in nidi, micronidi e centri estivi pubblici o privati, acquistati in convenzione dal Comune. Sul sito www.comune.sassari.it sono pubblicati il bando integrale con tutte le informazioni e il portale attraverso cui presentare l'istanza.