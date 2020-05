Alghero: interruzione idrica in via Vittorio Emanuele e adiacenze

Domani, martedì 26 maggio, Abbanoa interviene sulla rete idrica per la sostituzione delle saracinesche in via Vittorio Emanuele, negli incroci con via Brigata Sassari, via IV Novembre e via Satta.







Durante l’esecuzione delle opere si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica, dalle ore 08:30 alle 15:30 nelle seguenti zone:



- Via Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra via la Marmora e Via Brigata Sassari;



- in via Brigata Sassari, segmento compreso tra via Vittorio Emanuele e via Mazzini;



- in via Vittorio Emanuele, nella zona tra via S. Satta e via Brigata Sassari;



- via S. Satta, tra via Vittorio Emanuele e via Mazzini.