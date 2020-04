Alghero: al via le procedure per ottenere i buoni spesa - Come fare





Il beneficio verrà concesso Una tantum nella misura massima di: € 130,00 per nuclei familiari composti da una persona, € 200,00 per nuclei familiari composti da 2 persone, € 260,00 per nuclei familiari composti da 3 persone, € 320,00 per nuclei familiari composti da 4 persone, € 400,00 per nuclei familiari composti da 5 e più persone.





Gli importi potrebbero essere soggetti a variazione, sulla base del numero delle istanze pervenute, al fine di soddisfare le necessità essenziali di una più ampia platea di aventi bisogno. Sul sito del Comune di Alghero, all’indirizzo www.comune.alghero.ss.it nella sezione servizi al cittadino / bandi - avvisi - graduatorie è possibile eccedere all’avviso pubblico e alla modulistica per l’ottenimento dei buoni spesa. Le domande dovranno essere compilate secondo le seguenti modalità:





Compilazione della domanda online mediante la Piattaforma SICARE accessibile dal sito web del Comune di Alghero www.comune.alghero.ss.it al seguente link https://buonispesa.sicare.it





Compilazione della domanda online mediante colloquio telefonico con l’operatore dei Servizi Sociali ai seguenti recapiti telefonici 0799978569– 0799978554- 0799978568 – 0799978592 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 ed il martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00





In via residuale ed eccezionale la domanda potrà essere prodotta in forma cartacea utilizzando il modulo disponibile presso i seguenti uffici: Uffici Servizi Sociali – Largo San Francesco “Lo Quarter” dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 ed il martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00 o presso Ufficio Anagrafe – Via Catalogna n. 52 – 58 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00 ed il martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00 o Ufficio Protocollo – Via Cagliari n. 2 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il martedì dalle 15,30 alle 17,00 o Caritas – Via XX Settembre n. 228 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00





Solo ed esclusivamente il modulo compilato in forma cartacea potrà essere consegnato tramite mail al seguente indirizzo servizisociali@comune.alghero.ss.it (previa scansione del modulo firmato e del documento d’identità o invio tramite formato foto) o consegnato in busta chiusa riportante all’esterno “Domanda solidarietà alimentare” mediante inserimento nei contenitori collocati all’ingresso degli Uffici Servizi Sociali.





In via di composizione, parallelamente, nella stessa sezione del sito istituzionale, la compilazione dell’elenco delle attività commerciali che accetteranno i buoni spesa per i generi alimentari.









Una ulteriore fase di incremento delle somme potrà essere messa in atto grazie alle donazioni di solidarietà effettuate sul conto corrente aperto dal Comune di Alghero (c/c intestato a Comune di Alghero, iban IT37O0101584899000070727931 – Causale : Fondo donazioni emergenza coronavirus ).

Pronte tutte le procedure per l’assegnazione dei buoni spesa a favore di cittadini in situazione di difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica. Le risorse messe in campo dall’Amministrazione ammontano per questa prima fase a 300 mila euro, per la stampa di 60 mila buoni da distribuire ai cittadini beneficiari in condizioni di difficoltà economica a causa delle misure restrittive relative al contenimento dell’epidemia da Covid -19.