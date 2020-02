Al via i corsi di marketing diigitale

Pianificare di creare un proprio brand o aprire una propria azienda, professionalizzarsi e acquisire nuove competenze, svilupparne di nuove e rendere più competitivo il profilo professionale, reindirizzare e riqualificare la propria esperienza. Allo IED Cagliaril’offerta formativa 2020 sul fronte dei corsi di specializzazione prende il via con una grande novità: il Corso di Comunicazione e Marketing Digitale, coordinato da Barbara Marcotulli, Communication Strategist e Project Manager tra le più richieste in Italia. Un nuovo percorso di formazione per dare risposte alle diverse aspettative professionali nell’area della comunicazione, e proporre delle nuove figure professionali che possano avere una visione più ampia rispetto all’offerta del territorio e siano in grado di comunicarla non solo al mercato interno ma anche al mercato esterno.





Partito questa settimana a Villa Satta, il Corso di Comunicazione e Marketing Digitale fornisce conoscenze e strumenti necessari per gestire il posizionamento sul mercato e l’ideazione di strategie efficaci di comunicazione integrata per brand, prodotti e servizi con particolare attenzione alle realtà economiche emergenti per il territorio. Strutturato in quattro moduli di cui quello base di novanta ore e tre tematici di venticinque ore ciascuno distribuiti nell’arco di sei mesi, affronta nelle due fasi teorico-pratiche i fondamenti del marketing, della comunicazione e del brand strategy. Focus sulle tre tematiche principali legate allo slow food e food experience, alla biocosmesi e alle produzioni biologiche, al Wellness e a quella parte del mercato del turismo che offre esperienze di benessere complete e inclusive. A completamento del percorso ci sarà una “Communication Design jam”, un momento molto intenso di attività ad alto impatto professionale, che vedrà due giornate in modalità “full immersion”, nelle quali i partecipanti metteranno a frutto ciò che hanno imparato durante il corso e si cimenteranno nella produzione di un vero piano di comunicazione. Il corso si rivolge a coloro che desiderano acquisire strumenti culturali, progettuali e tecnici per gestire attività di comunicazione e marketing in contesti aziendali e/o imprenditoriali diversi. “Vedremo il passaggio dal marketing tradizionale al multicanale, parleremo di nuovi utilizzi del web, di design della comunicazione, delle modalità diverse di concepire il rapporto tra cliente e prodotto o servizio.





Nei differenti moduli verranno affrontati un po’ tutti i canali digitali e social, anche quelli più nuovi, ma parleremo anche di etica e di parole non ostili, di linguaggi, di ‘tone of voice’, di stili che rispecchino anche una certa sostenibilità della comunicazione, fondamentale, perché educa il pubblico a un certo tipo di narrazione, così come il copyright relativo alla comunicazione digitale” - spiega Barbara Marcotulli, coordinatrice del corso di Comunicazione e Marketing digitale, esperta di experience design e consulente marketing, communication, PR, networking e fundraising, in particolare per i settori del marketing territoriale e dell’innovazione applicata a questo ambito - “Abbiamo una classe di iscritti di varie età, prevalentemente sardi, e alcuni che hanno avuto esperienze di vita e lavorative fuori dall’isola, con background diversi. Alcuni sono laureati e altri hanno alle spalle già una buona esperienza, ma con la consapevolezza di dover aggiungere alle loro conoscenze quella formazione specialistica che possa aiutarli a fare un salto di qualità, con l’obiettivo di aprire un proprio marchio o di proporsi professionalmente alle aziende e alle agenzie operanti in Sardegna”. Un percorso di formazione che offre ai partecipanti una preparazione adeguata e le giuste competenze per poter accedere a questo mondo professionale sempre più in crescita sul territorio sardo.