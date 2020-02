Aspal: posti di lavoro in tutta la Sardegna - L'elenco





ABBASANTA. 3 esercenti di mensa.Un’azienda di Abbasanta cerca tre esercenti di mensa. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Abbasanta o al proprio CPI di iscrizione.





OLBIA. 10 commessi di vendita.Un’azienda di Olbia cerca 10 commessi di vendita. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Olbia al proprio CPI di iscrizione.





ALGHERO. Commesso di vendita.Un’azienda di Alghero cerca un tirocinante commesso di vendita. Si offre untirocinio di 6 mesi. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Alghero o al proprio CPI di iscrizione.







SANTA TERESA. Addetto pulizia.Un’azienda di Carbonia un addetto alla pulizia delle camere. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi alla sede decentrata di Palau del CPI Olbia o al proprio CPI di iscrizione.

OLBIA. Confezionatore di tappezzeria.Un’azienda di Olbia cerca un confezionatore di tappezzeria. Si offre un tirocinio formativo. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Olbia o al proprio CPI di iscrizione.

OZIERI. Commesso di vendita.Un’azienda di Ozieri cerca un commesso di vendita. Si offre un tirocinio formativo. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Ozieri o al proprio CPI di iscrizione.

NUORO. Addetto impianto di potabilizzazione.Un’azienda di Nuoro cerca un addetto agli impianti di potabilizzazione e filtrazione acqua industriale. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Nuoro o al proprio CPI di iscrizione.

ORISTANO. 2 camerieri di bar.Un’azienda di Oristano cerca 2 camerieri di bar. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Oristano o al proprio CPI di iscrizione.

MACOMER. 2 commessi di vendita.Un’azienda di Macomer cerca 2 commessi di vendita. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Macomer o al proprio CPI di iscrizione.

BADESI. 40 camerieri di sala.Un’azienda di Badesi cerca 40 camerieri di sala. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Sassari o al proprio CPI di iscrizione.

OLBIA. Addetto servizi antincendio.Un’azienda di Olbia cerca un addetto ai servizi antincendio. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Olbia o al proprio CPI di iscrizione.

OROSEI. Cuoco, pizzaiolo, 2 camerieri di sala e lavapiatti.Un’azienda di Orosei cerca un varie figure professionali. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Siniscola o al proprio CPI di iscrizione.

ORISTANO. Addetto lavaggio veicoli.Un’azienda di Oristano cerca un addetto al lavaggio dei veicoli. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Oristano o al proprio CPI di iscrizione.

SORSO. 2 commessi di vendita.Un’azienda di Sorso cerca 2 commessi di vendita. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Sassari o al proprio CPI di iscrizione.

ARZACHENA. Aiuto cuoco di ristorante.Un’azienda di Arzachena cerca un aiuto cuoco di ristorante. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Olbia - Sede decentrata di Palau o al proprio CPI di iscrizione.

OLBIA. Assistente familiare.Privato cerca ad Olbia un assistente familiare. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Olbia o al proprio CPI di iscrizione.

NUORO. Tirocinante operatore amministrativo.Un’azienda di Nuoro cerca un tirocinante operatore amministrativo. Si offre un tirocinio regionale. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Nuoro o al proprio CPI di iscrizione.

ORISTANO. Tirocinante banconiere di bar.Un’azienda di Oristano cerca un tirocinante banconiere di bar. Si offre un tirocinio regionale. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Oristano o al proprio CPI di iscrizione.

OLBIA. 3 autisti privati.Un’azienda di Olbia cerca 3 autisti privati. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Olbia o al proprio CPI di iscrizione.





OLBIA. Elettricista.Un’azienda di Olbia cerca un elettricista manutentore di impianti Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Olbia o al proprio CPI di iscrizione.

L'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro ha diffuso una serie di segnalazioni per centinaia opportunità di lavoro in tutta la Sardegna.