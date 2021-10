Spettacolo Poco Loco Alghero: sabato compleanno e nuova stagione concertistica - Si comincia con "Donna Sanna pop trio"

Sabato 9 Ottobre il Poco Loco di Alghero festeggerà il suo ventitreeseimo compleanno con l'inaugurazione della stagione concertistica. In questi lunghi anni tantissimi sono i musicisti che hanno solcato il palco dello storico locale algherese. L'autunno 2021 sarà ricco di eventi, dalle ormai classiche jam session del mercoledi, alternate a concerti con giovani talenti sardi, ai concerti del venerdi con il Jazz club Network firmato anche quest'anno in collaborazione con Cedac Sardegna. Ad inaugurare la stagione musicale sabato 9 Ottobre sarà il“Donna Sanna pop trio” il cui obiettivo è proporre uno spettacolo di brani di diversa estrazione e stile musicale. Il solo utilizzo di Voce, Piano o Tastiera, basso e batteria è il sound della band, che ama riarrangiare cover internazionali e italiane in una chiave prettamente acustica, personale e originale. Un sound “soul-funk acustico” ricco di reinterpretazioni e riarrangiamenti freschi ed energetici di artisti e gruppi come Sting, Alan Parson, Lady Gaga,S.Wonder, Supertramp, Madonna, Mina, ecc.. Divertirsi suonando e cantando “veramente” senza trucchi e senza inganni, col tentativo di trasmettere questa passione e dedizione per la musica al pubblico astante, con la loro visione essenziale, diretta e credibile della musica. Saranno garantite le distanze di sicurezza per i protocolli anti Covid. Il concerto avrà inizio intorno alle ore 22.15 e l'ingresso è gratuito.