Spettacolo Porto Torres: alle Tenute Li Lioni la voce di Denise Gueye

Jazz, dance e armonia vocale si incontrano nel progetto “Swinging” che martedì 27 luglio alle 22 porterà in scena a Porto Torres, presso il giardino delle Tenute Li Lioni, la Swing Era Jazz Band, formazione costola dell’Orchestra Jazz della Sardegna. Protagonisti, insieme alla band diretta da Gavino Mele, l'epopea dello swing delle grandi orchestre e la splendida voce solista di Denise Gueye. Il repertorio abbraccia i brani più popolari dell’American Son book , scenari melodici saltellanti, ever green che evocano sale da ballo, danze sfrenate e rievocazioni lente. Si mette in scena un epoca che si scatena sul palco con un mix di jazz, reggae e pop, grazie ad una delle voci più interessanti tra le nuove leve della scena sarda che si sta affermando sia come solista che come parte di importanti progetti musicali. Passato indenne attraverso il tempo e le mode, lo swing nasce negli anni venti e si distingue per il caratteristico movimento della sezione ritmica e per un tipo di esecuzione delle note con un ritmo saltellante (o dondolante, appunto swing in inglese), accostato spesso da balli frenetici. Il concerto si inserisce nel cartellone della XVI stagione concertistica di Musica & Natura, organizzata dall’Associazione Musicando Insieme a cura del direttore artistico Donatella Parodi.