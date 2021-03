Sassari: i Tazenda presentano "Antistasis"

Giovedì 25 marzo, alle 9 negli spazi dell’ex Infermeria San Pietro a Sassari, alla presenza dell’assessora comunale alla Cultura Rosanna Arru, la storica e affermata band isolana dei Tazenda - Gino Mariellli, Nicola Nite e Gigi Camedda - presenterà ufficialmente ai media l' ultimo lavoro (“Antìstasis”) la cui uscita nazionale sarà impreziosita da un concerto streaming realizzato all’interno dell'ex carcere di San Sebastiano grazie al supporto del collettivo artistico “Radiosegnali”.

Un atto d’amore verso la città di Sassari, una carezza data ai fan di Sardegna e d’Italia in un periodo in cui la musica dal vivo in stand by in attesa di poter tornare a suonare e appassionare.