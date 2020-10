Umanitaria Alghero: prestito online di film d'autore

Entrambi i film, Cassandra Crossing di George Pan Cosmatos per Marco Antonio Pani e Viaggio a Tokyo di Yasujiro Ozu per Sergio Naitza, sono presenti sul catalogo di prestito digitale MLOL. Per poter vedere gratuitamente questi e tutti gli altri film presenti sulla piattaforma, basta iscriversi al servizio inviando una mail a umanitariaalghero.mlol@gmail.com.

Attraverso il personalissimo sguardo di Marco Antonio Pani e Sergio Naitza, nella duplice veste di spettatori ed esperti, il pubblico sarà guidato alla scoperta di due film che, ognuno a suo modo, hanno inciso fortemente nella storia del cinema e hanno segnato una tappa importante anche nella formazione personale di questi due grandi registi, maestri del documentario in Sardegna.