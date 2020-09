Quartu Sant'Elena: per Bandiera Gialla Music Festival sul palco i "Signs Of Live"

Nata nel luglio del 2005, la band nel corso degli anni ha riproposto il ricco repertorio della storica band inglese, partendo dagli esordi e percorrendo le fasi dei dischi-icone del rock, come The Dark Side of the Moon, Wish you Were Here e The Wall. I “Signs Of Life”, in scena ormai da diversi anni, oltre che esibirsi in diversi locali, piazze e teatri in tutta la Sardegna, hanno partecipato alle serate di importanti Festival musicali fra i quali il Calagonone Jazz Festival 2017 e alle precedenti edizioni del Festival Bandiera Gialla. Nel 2018 hanno proposto, con orchestra e coro, l’imponente suite Atom Heart Mother al Conservatorio di Cagliari.





L’attenzione maniacale nel rispetto delle partiture musicali, dei suoni e degli effetti che hanno caratterizzato la carriera artistica dei Pink Floyd, fanno della band un punto di riferimento essenziale per gli appassionati di Pink Floyd e del rock in genere. Il gruppo, formato da Livio Zuncheddu (chitarra solista e voce), Alessio Montis (basso e voce), Antonio Pillai (tastiere e voce), Graziano Ruggeri (batteria e voce) e Paolo Caredda (chitarra ritmica e voce) sarà preceduto sul palco da Giampaolo Zaccolo, talento della Scuola Civica Luigi Rachel di Quartu S.E. e allievo del corso di batteria di Alessandro Atzori.





Il Festival è organizzato dall’Associazione Incontri Musicali, in collaborazione con la Scuola Civica di Musica “L. Rachel” e ispirato all’omonima trasmissione di Renzo Arbore e Gianni Boncompagni, come omaggio alla migliore musica degli anni Sessanta e Settanta. Per rispettare le prescrizioni sanitarie, l'ingresso è con offerta libera e con prenotazione obbligatoria al 354/8113531

Causa meteo instabile è slittato il terzo appuntamento per l'edizione 2020 del “Bandiera Gialla Music Festival”: Domenica 13 settembre, dalle ore 20.30 sul palco del chiostro del Convento dei Cappuccini a Quartu Sant’Elena, in via Brigata Sassari, salirà la Tribute Band dei Pink Floyd, i “Signs Of Life”.