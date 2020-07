Alghero: Franca Masu apre JazzAlguer - Domenica al Quarter

Al via domenica sera (12 luglio), ad Alghero, la terza edizione di JazzAlguer la rassegna organizzata nella cittadina sulla cittadina sulla Riviera del Corallo dall'associazione culturale Bayou Club-Events con la direzione artistica di Paolo Fresu; un'edizione che, per via dell'emergenza Covid-19 dei mesi scorsi, ha dovuto rivedere in parte calendario e programma, rispetto ai piani inizialmente previsti, ma che si presenta comunque al varo con un cartellone di qualità: otto serate di musica, con cadenza (circa) settimanale, nell'accogliente spazio de Lo Quarter allestito a prova di distanziamento sociale e nel rispetto delle norme essenziali anti-coronavirus.





Protagonisti Stefano Nosei accompagnato dalla chitarra di Andrea Maddalone in "Lovin'James" (sabato 18 luglio), il trio del contrabbassista algherese Salvatore Maltana, con Marcello Peghin alla chitarra e l'armonicista Max De Aloe (25 luglio), il duo formato da Paolo Fresu (tromba e flicorno) e Daniele di Bonaventura al bandoneon (3 agosto); e poi la pianista siciliana Sade Mangiaracina con il cantante e suonatore di oud tunisino Ziad Trabelsi (8 agosto), una formazione di primo piano sulla scena jazzistica sarda, il quartetto Roundella della cantante Francesca Corrias con il contrabbassista Filippo Mundula, Mauro Laconi alla chitarra e Gianrico Manca alla batteria (17 agosto), il trio Timepiece di Mariano Tedde (pianoforte) Nicola Muresu (contrabbasso) e Massimo Russino (batteria) con la partecipazione del sassofonista Emanuele Cisi (30 agosto), e infine (il 3 settembre) il progetto Swing Duets della cantante torinese Valentina Nicolotti e della sassarese Denise Gueye, accompagnate dal trio del pianista Salvatore Spano, con Alessandro Atzori al contrabbasso e Ciccio Brancato alla batteria.







La serie di concerti di JazzAlguer edizione numero tre si apre, dunque, questa domenica sera (12 luglio): a fare gli onori di casa, è proprio il caso di dire, Franca Masu, al centro dei riflettori alle 20,30 e alle 22,15; due distinti set, per soddisfare l'affluenza del pubblico garantendo le giuste distanze tra gli spettatori.



Voce passionale dalla versatile personalità, di formazione proveniente dal jazz, la cantante di casa ad Alghero, che ha esordito su disco nel 2000 con "El meu viatge", si è specializzata nel tempo in uno stile personalissimo scegliendo di cantare nella lingua catalana della cittadina sulla Riviera del Corallo una fusione di stili molto suggestiva, tra fado, musica napoletana e sarda, tango, morna e echi arabeggianti, tra memoria, poesia e emozioni.







Domenica proporrà dal vivo, in anteprima esclusiva per JazzAlguer, i brani raccolti nell'album di prossima uscita, "Cordemar": "cuore di mare che naviga da Alghero per altri lidi", come ha spiegato Franca Masu in una recentissima intervista ai microfoni dell'emittente Radio Onda Stereo, media partner del festival: dieci canzoni, per metà originali e per l'altra metà di autori come Astor Piazzolla, Joan Manuel Serrat, Bruno Lauzi, compreso un tradizionale sardo, "S'abba de su nie" che, tradotto in catalano, è stato portato alla ribalta dalla cantante maiorchina Maria del Mar Bonet. Ad accompagnare Franca Masu sul palco de Lo Quarter, i due musicisti che hanno curato gli arrangiamenti del disco, il chitarrista Luca Falomi e il contrabbassista Salvatore Maltana, con altri due volti che il pubblico di JazzAlguer ritroverà nel prosieguo della rassegna: Sade Mangiaracina al pianoforte e Massimo Russino alla batteria.







Musicisti di area jazzistica, ma "io non canto jazz", ha detto ancora Franca Masu, "però il jazz mi ha insegnato molte cose: a stare dentro il tempo, ad avere swing, a giocare con la struttura della canzone; c'è un interplay meraviglioso con i musicisti, che sanno quando io voglio improvvisare, così come io so ascoltare loro e lasciare spazio alla loro improvvisazione.



Quindi non è solo la canonica canzone che deve durare tre minuti, ma è veramente un momento di musica cantata". Per informazioni e prenotazioni:



ticket@jazzalguer.it, tel. 3288399504 – 3391161674.







Altre notizie e aggiornamenti sul sito www.jazzalguer.it e alla pagina www.facebook.com/jazzalguer.



La terza edizione di JazzAlguer – música per tots è promossa dall'associazione culturale Bayou club-events, con il contributo e la collaborazione della Camera di Commercio di Sassari nell'ambito del bando Salude&Trigu, della Fondazione Alghero, del Comune di Alghero e della So.Ge.A.AL. S.p.A. - Aeroporto di Alghero, Consorzio Turistico Riviera del Corallo, Domos - Associazione Club di prodotto e Co-House Sardinia; media partner: Catalan TV, Radio Onda Stereo e Alguer.it.