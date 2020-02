Il tour italiano della cantautrice country Kristina Jacobsen prenderà il via giovedí 5 marzo

Con il “Me, my dog and my guitar - Tour 2020” presenterà al pubblico il suo ultimo disco: Shelter. Nel suo spettacolo la cantautrice americana, tra parole e musica, racconta di chi, come lei, ha passato la vita a studiare popoli lontani per carpirne le usanze e le tradizioni. Le sue canzoni evocano i viaggi, il Sud degli Stati Uniti e la Riserva Navajo, passando dalla Norvegia fino ad arrivare in Sardegna. In ogni nota della sua chitarra e della sua voce risuona un melting pot pregno di cultura e condivisione. Kristina, conquistata dalla cultura della Sardegna, dove attualmente si è trasferita, vive tra Santu Lussurgiu, nel Montiferru, dove scrive i testi delle sue canzoni in collaborazione con autori e musicisti della zona, e Cagliari dove ricopre la cattedra di Etnomusicologia come Visiting Professor presso l’Università di Cagliari.







Il suo attuale progetto etnografico, sostenuto da un premio dal Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research e da un premio Fulbright CON IL SUD, dove è ricercatrice in visita all'Università di Cagliari per l'anno accademico 2019-2020, si concentra sulla musica country, il songwriting e il recupero linguistico della lingua Sarda nella Sardigna.

Date tour: Giovedí 5 marzo - Round Midnight - TRIESTE Sabato 7 marzo - Circolo Sardo Montanaru - UDINE Domenica 8 marzo - Circolo Sardo Giuseppe Dessì - VERCELLI Martedí 10 marzo - Radio Voce Spazio - ALESSANDRIA Mercoledí 11 marzo - Shebeen - SAN MICHELE, SASSUOLO (MO) Giovedí 12 marzo - Country Power Station - MILANO Venerdí 13 marzo - Circolo Sardo Grazia Deledda - VICENZA Sabato 14 marzo - Bar Portico - CASTELNOVO NE' MONTI (RE) Domenica 15 marzo - Circolo Sardo Ichnusa - MESTRE (VE)

Kristina Jacobsen è disponibile per effettuare delle interviste.

Il tour é organizzato da Agitòriu (www.agitoriu.com), agenzia che si occupa di Booking, Promozione e Management con sede in Sardegna e a Bologna. Il tour toccherà diverse città dell'Italia settentrionale e i concerti si svolgeranno negli spazi di alcuni Circoli Sardi della FASI (Federazione delle Associazioni Sarde in Italia), con cui Agitòriu collabora costantemente, oltre ad alcuni live club. Durante il tour la Jacobsen sará ospite in diverse radio. Kristina Jacobsen arriva da Albuquerque, città del New Mexico, ed è cantautrice, etnografa, antropologa culturale e grande amante della Sardegna, al punto da trasferirsi nell'isola per lavorare sul campo ad un progetto che unisce composizione, etnografia, la realizzazione di un disco insieme ad altri musicisti sardi e di un libro.