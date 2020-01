Stintino: nel nuovo video di DjLoi il mare della Pelosa

L’idea del musicista sardo DJLOI nel suo nuovo video è quella di portare anche la Sardegna fra gli scenari naturali che fanno da sfondo a djset, anche di fama internazionale, realizzati da dj che scelgono località spettacolari in giro per il mondo. “In Sardegna abbiamo posti meravigliosi spesso poco conosciuti all’altezza di altre mete in cui sono stati girati video di questo tipo. La Sardegna non è sicuramente da meno, così anch’io ho voluto dare il mio contributo in questo senso.” Cosi Pietro Loi, dj performer trentatreenne di Pozzomaggiore, finalista di “Italian dj Contest” edizione 2014 e già autore di altri cliccatissimi video in cui esibisce i suoi virtuosismi in consolle, presenta il suo ultimo progetto pubblicato qualche giorno fa sui suoi canali social.





L'estrema punta nord-occidentale della Sardegna diventa cosi teatro di un’esibizione live che accompagna il tramonto in un angolo di paradiso incontaminato: un mix fra tecnica, selezione musicale e le immagini di un panorama spettacolare. Il video, diretto dal fratello Daniele, fotografo professionista, è stato girato nella scogliera di “Punta su Turrione”, località meno conosciuta del territorio di Stintino, dove Art&Concerti Sardegna ha allestito la struttura per le riprese del video. La scelta musicale ricade sul genere House che meglio descrive stati d'animo, sensazioni e colori di un panorama sul mare al tramonto: sonorità diverse dal solito, spiega l’artista che solitamente si esibisce su generi più commerciali come l'Elettro e la Progressive. Fondamentale la collaborazione con il Comune di Stintino che ha da subito promosso l’iniziativa con lo scopo di valorizzare il territorio ai fini turistici.





Dj professionista da oltre 15 anni, DJLOI già dal 2014 portava con orgoglio la Sardegna a “Italian dj Contest” la competizione per dj indetta da Pioneer e svoltasi a Milano. Oggi oltre ad esibirsi come ospite in club e in festival che apprezzano i suoi live show, produce contenuti video anche nei suoi canali social arrivando a migliaia di persone.