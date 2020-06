Sardegna discriminata sui bandi europei: intervento della senatrice Lunesu

Come può il ministero dello Sviluppo Economico tollerare questa evidente disparità? Riescono a capire la portata dell'occasione che si presenta per imprese medie e piccole? Se dalla cervellotica Europa non ci aspettiamo nulla di buono, dal governo esigiamo una battaglia di equità e giustizia perché è evidente che la mancata partecipazione alla divisione dei fondi, ben 265 milioni di euro, comprometta drammaticamente la capacità di ripresa di tanta imprenditoria regionale, ulteriormente provata dalla crisi economica che sta investendo il Paese. La Lega farà quanto in suo possesso per rimediare a questa ingiustizia pressando il governo perché agisca nell'interesse comune del Paese, - conclude Lina Lunesu - senza diktat europei privi di significato".

La senatrice sarda della Lega, Lina Lunesu, interviene sulla discriminazione della Sardegna rispetto ad alcuni bandi nazionali. ""L'esclusione della Sardegna dal bando per nuovi macchinari innovativi, riservato solo a Baslicata, Calabria, Puglia, Campania e Sicilia, è la dimostrazione della disattenzione colposa e del dilettantismo di questo governo che, a parole, offre sostegno a chiunque ma nei fatti si dimentica di categorie e territori. I finanziamenti in questione - aggiunge la senatrice - provengono dal Fondo europeo di sviluppo regionale per le annualità 2014-2020 e non tengono conto che, purtroppo, la Sardegna è tornata dal 2017 fra le regioni meno sviluppate del continente e potrà nuovamente beneficiare di fondi europei dedicati solo a partire dal 2021.