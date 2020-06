Sassari: commissioni al lavoro

La IV commissione consiliare è convocata venerdì 5 giugno alle 9, allo Stadio Vanni Sanna, per trattare il seguente argomento all’ordine del giorno: Sopralluogo allo Stadio Vanni Sanna per verifica stato dei luoghi e degli interventi indifferibili per la messa in sicurezza e la riqualificazione complessiva della struttura.





Sarà presente l'assessore ai lavori pubblici Gianfranco Meazza.







La II commissione consiliare è convocata giovedì 4 giugno, alle 15, nella Sala del Consiglio comunale, Palazzo Ducale, per trattare i seguenti argomenti all’ordine del giorno: Regolamento generale delle entrate - Modifica art. 3. Agevolazioni e dilazioni nel pagamento dei tributi comunali a favore delle attività imprenditoriali, commerciali e professionali danneggiate dagli effetti dell'emergenza Covid-19 - Indirizzi.