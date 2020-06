Consiglio regionale: commissioni al lavoro

La commissione Sanità, presieduta da Domenico Gallus (Udc-Cambiamo) riprenderà i suoi lavori mercoledì 3 giugno alle 10.00 con l’audizione del Comitato tecnico – scientifico costituito dopol’emergenza Covid-19.



A seguire, il secondo ciclo di audizioni sulla riforma sanitaria (Dl n.112, Pl n.121).







Saranno sentiti il Commissario straordinario dell’Ats, il Commissario straordinario dell’Aou di Sassari ed i direttori delle Assl di Carbonia, Sanluri, Oristano, Nuoro, Lanusei, Olbia e Sassari.



Se necessario, la seduta proseguirà nel pomeriggio.

Anche la commisione Attività produttive, presieduta da Piero Maieli (Psd’Az) è stata convocata per mercoledì 3 giugno ma alle 10.30.





Primo punto all’ordine del giorno il Testo unificato (Dl n.105 – Pl n.100) in materia di energia che, fra l’altro, modifica la Legge regionale n.9 del 2006.



Nel pomeriggio alle 15.30 i lavori continueranno con l’audizione dell’assessore degli Affari generali Valeria Satta sulle problematiche relative alle procedure di assunzione dei dipendenti Aras presso l’agenzia Laore.







Sempre alle 15.30, la commssione Bilancio, presieduta da Valerio De Giorgi, si riunirà per discutere la delibera di Giunta n.84 (“Misure urgenti per il sostegno al sistema produttivo regionale in concomitanza con la crisi epidemiologica Covis-19. Indirizzi operativi per la costituzione tramite Bei ed il finanziamento del Fondo di debito denominato “Emergenza imprese”).







In programma l’audizione dell’assessore della Programmazione Giuseppe Fasolino.



Successivamente lacommissione dovrà esprimere il parere finanziario di competenza sul Dl n.127 in materia di politiche sociali. Inoltre saranno discusse la Pl n.144 “Ulteriori misure a sostegno degli operatori economici colpiti dalle restrizioni legate all’emergenza epidemiologica Covid-19” e 145, di contenuto analogo, “Sostegno alle attività commerciali attraverso l’esenzione del pagamento della tassa o del canone per l’occupazione del suolo pubblico ed ai Comuni per i relativi mancati introiti”.







Qualora pervenuto, infine, sarà all’attenzione della commissione anche il Dl sulla “rinegoziazione dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti e l’adozione di misure straordinarie per gli Enti locali in materia di programmazione unitaria”.