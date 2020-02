Consiglio regionale: commissioni al lavoro

La Terza commissione è convocata giovedì 27, alle 10, per l’elezione dei segretari e il parere finanziario sulla proposta di legge n. 104 (Integrazione degli incentivi all’esodo del personale della Fluorite di Silius Spa in liquidazione. Integrazione dell’articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 35 “Disposizioni urgenti per interventi sul patrimonio culturale e la valorizzazione dei territori, occupazione, opere pubbliche e rischio idrogeologico e disposizioni varie”.





Nella stessa giornata (giovedì 27) e alla stessa ora (10) si riunisce anche la Sesta commissione per l’audizione del direttore generale dell’Aou di Sassari in merito alla situazione della Cardiochirurgia dell’ospedale Santissima Annunziata. Alle 12, invece, è prevista l’elezione di un segretario della commissione e a seguire l’audizione dell’associazione Huntington Onlus.









Sempre giovedì 27 ma alle 10.30 apre i lavori anche la Quinta commissione con l’audizione dell’assessore del Turismo ed i rappresentanti di Confguide Confcommercio Nuoro – Ogliastra, Associazione club di prodotto Supramonte e associazione guide Supramonte, sulla proposta di legge n. 72 (Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 20 “Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi”). Istituzione di un percorso di professionalizzazione della guida ambientale-escursionistica con competenze specifiche nell’accompagnamento su percorsi escursionistici attrezzati). In programma anche l’esame del disegno di legge n. 105 (Disposizioni regionali in materia di energia e modifiche alla legge regionale 9 del 2006) e l’esame di due proposte di legge: la n. 91 (Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 (Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998) e la n. 66 (Modifica alla legge regionale 5 luglio 1963, n. 14 “Istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca”).

La Quarta commissione si riunisce mercoledì 26 febbraio alle 11 con all’ordine del giorno l’audizione dell’assessore dell’Urbanistica sul disegno di legge n. 76 (Disposizioni per il riuso, la riqualificazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente ad altre disposizioni in materia di governo del territorio. Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 45 del 1989 e alla legge regionale n. 16 del 2017) e l’esame delle proposte di legge n. 55 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 8 del 2015 e alla legge regionale n. 26 del 2017 in materia edilizia, urbanistica e paesaggistica); n. 59 (Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2015 e alla legge regionale n. 26 del 2017 in materia edilizia, urbanistica e paesaggistica) e n. 76 (Norme per il miglioramento del patrimonio edilizio esistente).