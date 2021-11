Selargius: il progetto Cumpidare apre la prima fiera del drone

L’evento, organizzato dal partenariato composto da CNOS FAP Sardegna, Kairos Promozione Sociale, AGCI, AGC Formazione e CIOFS/FP, rientra nel progetto CUMPIDARE, e più precisamente tra le “attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della Green & Blue Economy” del POR Sardegna FSE 2014-2020, Asse prioritario 1. il Progetto “Cumpidare” mira alla crescita della filiera aereospaziale e allo sviluppo di nuova occupazione, incoraggiando l’innovazione delle imprese nei settori dell’agrifood, del turismo e dei beni culturali e ambientali attraverso l’utilizzo dei droni, per lo sviluppo di processi produttivi strategici per il territorio.





La Fiera rappresenta un’opportunità imperdibile e un’occasione per conoscere l’evoluzione dei droni a pilotaggio remoto. Sarà un’occasione di incontro tra operatori del settore, potenziali utilizzatori, allievi dei corsi, visitatori esterni e le imprese del territorio, ma anche un momento di confronto sui temi più attuali e urgenti, riferiti alla sempre più diffusa applicazione dei droni nei vari settori economici.

Sabato 27 novembre 2021 dalle ore 10 alle 18:30, alla sede del CNOS FAP Sardegna in via Don Bosco n. 14, a Selargius, è in programma la Fiera “The Sound of Future”.