Un grande progetto di formazione per i farmacisti ospedalieri

“L’oncologia mutazionale sta cambiando il paradigma dell'oncologia moderna”, precisa Nello Martini, presidente della Fondazione RES e past-president SIFO, “passando dal modello istologico basato sulla sede e sullo staging del tumore, al modello mutazionale basato sulle mutazioni genomiche indipendentemente dalla sede del tumore. Questo esige nuove conoscenze aggiornate e un nuovo modello organizzativo”. Per questo la SIFO – come già annunciato nei giorni scorsi all'interno del XLII Congresso Nazionale, appena concluso a Roma - in collaborazione con la Fondazione Ricerca e Salute (ReS) e con la Fondazione per la Medicina Personalizzata (realtà creata dal professor Paolo Marchetti, direttore della oncologia del Sant’Andrea di Roma e direttore scientifico dell’IDI-IRCCS), ha organizzato tre corsi intensivi teorico-pratici a cui parteciperà un numero chiuso di novanta farmacisti, che si svolgeranno entro la fine del 2021. “L’obiettivo del corso – precisa Arturo Cavaliere, presidente SIFO - è di assicurare una presenza attiva del farmacista ospedaliero all’interno del MTB con la prospettiva di una attribuzione alla farmacia ospedaliera della segreteria tecnico scientifica dei board stessi in tutta Italia.





Tutti i documenti di consenso, nazionali e internazionali, prevedono la figura del farmacista ospedaliero all’interno di questi team evoluti che hanno lo scopo di identificare e discutere tutte le potenziali strategie terapeutiche, basate sulla profilazione genomica per i pazienti che non rispondono alle terapie sistemiche standard di cura”. Il Corso – coordinato da un comitato scientifico composto dal Consiglio Direttivo SIFO, dal Direttivo della Fondazione ReS e dal Direttivo della Fondazione per la Medicina Personalizzata – è suddiviso in due sessioni, la prima teorica (Ruolo del farmacista ospedaliero nel MTB; Ruolo e plus valore del MTB nella oncologia di precisione; Esecuzione e interpretazione dei test di biopsia solida e liquida; Fondamenti di biologia molecolare per il MTB) e la seconda pratica (Come si organizza una riunione del MTB; Come si raccolgono i dati clinici e di profilazione genomica; Esempi di casi valutati dal MTB; Costruzione e impiego della Piattaforma Genomica). I prossimi appuntamenti didattici ECM sono previsti per il 22 novembre e per il 20 dicembre. L’iniziativa viene supportata da Roche che ha svolto in Italia in questi anni una intensa attività di promozione culturale ed organizzativa della oncologia mutazionale, di supporto agli MTB ed alla profilazione genomica.

La Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie-SIFO è da sempre concentrata sulle innovazioni terapeutiche ed organizzative e sul loro impatto sull'equità e universalità di accesso alle cure. Non a caso in questi giorni SIFO ha lanciato un grande progetto e programma di formazione per i farmacisti ospedalieri sul tema della oncologia mutazionale e dei Molecular Tumor Board (MTB): in collaborazione con la Fondazione Ricerca e Salute, la Società dei farmacisti ospedalieri ha inaugurato infatti il Corso online di Alta Formazione sulla Medicina di Precisione e Oncologia Mutazionale, una serie di webinar inseriti nel corpo didattico della SIFO Academy.