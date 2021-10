Cronaca Non si ferma la piaga degli incendi: altri 15 roghi

Nella giornata di venerdì 22 ottobre si sono verificati in Sardegna 15 incendi. In uno dei questi il Corpo forestale ha utilizzato, oltre le squadre a terra del sistema regionale antincendio, anche mezzi aerei. L'episodio si è verificato in agro del Comune di Gonnostramatza località “Terra Nobili”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Marrubiu e del nucleo GAUF di Oristano, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base operativa del CFVA di Fenosu. Sono intervenute 3 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Mogoro e Morgongiori e 1 squadra dei VVF di Ales. L’incendio ha percorso una superficie di circa 2 ettari di pascolo e coltivi. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 16:30.