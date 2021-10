Cronaca Alghero: al Centro vaccinale del Mariotti anche gli over 60

Da oggi è aperta l’ulteriore possibilità per le somministrazioni dei vaccini, disponibili per i cittadini over 60, come da comunicazione delle autorità sanitarie. Anche per questa categoria di persone, il procedimento di prenotazione è disponibile attraverso il sistema Poste ( n. verde 800009966 dalle 8:00 alle 20:00). Già in corso la somministrazione della terza dose di vaccino per gli ultraottantenni e fragili con prenotazione attraverso lo stesso sistema poste. Da oggi la prenotazione delle cosiddette dosi “booster” sarà possibile con le medesime modalità anche per esercenti delle professioni sanitarie ed operatori sanitari che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie sociosanitarie e socio assistenziali, sia pubbliche che private. L’Hub Mariotti con apertura dal lunedì al venerdì con orario dalle 9:00 alle 14:00 continua la campagna di vaccinazione anche per chi deve ancora provvedere ad eseguire la prima somministrazione. Eventuali informazioni possono essere richieste presso l’Hub vaccinale dalle ore 09:00 alle 14:00. Nella prima giornata di ieri, lunedì 18 ottobre, sono state somministrate le terze dosi agli ultraottantenni, circa 20, mentre le nuove vaccinazioni, quelle effettuate su soggetti che non avevano mai chiesto il vaccino, sono state più di ottanta. Procede regolarmente con l’efficacia che ne ha contraddistinto il percorso fin qui svolto dall’Hub del Mariotti, il ciclo di somministrazione dei richiami.