Sanità sarda: niente sconti dall'opposizione - Il caso di Ittiri e Ozieri - L'assessore non si presenta in Commissione

Nel distretto sanitario di Ozieri sono circa 800 i bambini che non hanno un pediatra. Davanti a questa situazione, e dopo una conferenza stampa in cui si è assicurato che tutto è sotto controllo, l’assessore non si è nemmeno presentato. Altri impegni? Urgenze? Quelle che servirebbero sarebbero scuse in carta bollata, almeno per chiedere perdono a chi si è accollato centinaia di chilometri per essere presente. Invece niente, perché non esistono giustificazioni.





Il motivo della sua assenza è l'opposizione del suo partito, la Lega, all'elezione del nuovo presidente della commissione Sanità: una squallida bega di partito anteposta alla risoluzione dei problemi di salute di intere comunità. Credo che la misura sia colma e non bastano le bugie raccontate ieri per rendere accettabile questa situazione. Come possiamo credere davvero a una riforma della medicina territoriale pronta a essere presentata se in commissione e Consiglio non se ne è mai parlato, la sua stessa maggioranza non ne sa niente, e se proprio sui temi della medicina territoriale oggi l’assessore non ritiene opportuno nemmeno presentarsi e assumersi la responsabilità dei problemi? Una giunta regionale - conclude Francesco Agus - in cui si antepongono gli interessi di partito e la corsa alle poltrone ai problemi dei sardi non merita di stare in carica nemmeno per un'altra giornata".

Appena poche ore dopo le farneticazioni raccontate da presidente e assessore alla Sanità nella conferenza stampa di ieri, la loro maggioranza implode. Guarda caso, proprio sulla sanità." Lo sostiene una nota dei Progressisti in consiglio regionale a firma di Francesco Agus che aggiunge: " Oggi era prevista in commissione l'audizione degli amministratori di Ittiri e del distretto di Ozieri per sottoporre al Consiglio regionale la devastante situazione in cui versa la sanità del loro territorio. Problemi gravissimi che solo chi disprezza la verità può permettersi di derubricare alla stregua di “conflitti evitabili e pretestuosi”. Da Ittiri, nelle scorse settimane, è stato necessario il trasferimento coatto di numerosi pazienti verso Ghilarza, a 100 chilometri di distanza, con evidenti problemi anche per i familiari.