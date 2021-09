Alghero: annullo filatelico per l'Adifolk catalana

Con lo speciale annullo saranno timbrate le corrispondenze presentate alla postazione di Poste Italiane allestita presso il Mercato Civico in via Cagliari, dalle ore 16.00 alle 20.00 (ingresso con accesso regolamentato), dove saranno disponibili anche i francobolli per l’affrancatura. Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane S.p.A. / U.P. Sassari Centro / Sportello filatelico Via Brigata Sassari, 13 – 07100 Sassari.





Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it

In occasione della 33esima edizione del Festival Internazionale della Cultura Popolare Catalana, Poste Italiane attiverà sabato 25 settembre, un servizio postale temporaneo con bollo speciale con la dicitura “33° Festival Internazionale della Cultura Popolare Catalana – L’Alguer 2021”.