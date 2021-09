Cronaca Alghero: concerto del Coro Mans Manetes - Per la festa di San Michele

Plataforma per la Llengua ridà vita al progetto Mans Manetes, con un nuovo coro di bambine e bambini algheresi e catalani, in occasione del 33° Aplec Internacional, Mostra de Cultura Popular i Tradicional Catalana, organizzato dall’Adifolk. L’attività, che è partita nel 2017, ha l’obiettivo di far conoscere alle nuove generazioni la vasta tradizione musicale algherese, con arrangiamenti e sonorità moderne. Il libro-cd “Mans Manetes. L’Alguer: paraules, cançons i veus de minyons”, distribuito gratuitamente a partire dal 2018 in tutte le scuole della città e non solo, contiene il testo e gli accordi delle canzoni. Con l’intenzione di far conoscere anche musiche tradizionali infantili provenienti da altri territori, nel repertorio, che è maggioritariamente algherese, sono state inserite anche alcune canzoni catalane, valenciane e maiorchine. Ben 10.000 copie del libro-cd sono state distribuite in città con l’obiettivo che ogni famiglia algherese ne abbia una in casa. Plataforma per la Llengua ringrazia le famiglie, i bambini e le bambine della prima edizione, che ora sono diventati grandi, e da il benvenuto ai nuovi membri del coro. Il nuovo coro di Mans Manetes è diretto dal cantautore algherese Claudio Gabriel Sanna, che accompagnerà i giovani cantanti con la mandola e la chitarra, in collaborazione dell’arrangiatore del disco Marc Serrats alla chitarra e con i musicisti algheresi Salvatore Maltana al basso, Dario Pinna al violino e Paolo Zuddas alle percussioni. Al concerto parteciperanno anche il cantautore algherese Angelo Maresca Lo Barber e la cantante catalana Meritxell Gené. Questo primo appuntamento col pubblico è in programma nell’ambito del calendario eventi della festa di San Michele e, in particolare, tra le manifestazioni del 33° Aplec Internacional dell’Adifolk, che si svolgerà tra il 24 e il 26 settembre e che prevede la partecipazione di circa 800 persone facenti parte di gruppi folk catalani. Il concerto si terrà domenica 26 settembre alla piazza de Lo Quarter con inizio alle 18.45. L’entrata è gratuita ed è obbligatorio presentare il Green Pass. Per tutte le informazioni si possono consultare le pagine istituzionali del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Plataforma per la Llengua torna a donar vida al projecte Mans Manetes, amb una nova coral de minyones i minyons algueresos i catalans, en ocasió del 33er l’Aplec Internacional, Mostra de Cultura Popular i Tradicional Catalana organitzat de l’Adifolk. L’activitat, que és escomençada l’any 2017, té l’objectiu de fer conèixer a les noves generacions la vasta tradició musical algueresa, amb arranjaments i sonoritats modernes. Lo llibre-disc “Mans Manetes. L’Alguer: paraules, cançons i veus de minyons”, distribuït gratuïtament a partir del 2018 en totes les escoles de la ciutat i no sol, conté los textos i les partitures de les cançons. Amb l’espírit de fer conèixer també músiques tradicionals infantils que venen d’altros territoris, al repertori, majoritàriament alguerés, són estades posades també algunes cançons catalanes, valencianes i mallorquines. Ben 10.000 còpies distribuïdes amb l’objectiu que cada família algueresa ne tengui una copia en casa. Plataforma per la Llengua agraeix les famílies, les minyones i los minyons de la primera edició, que ja són grans, i dona la benvenguda a la nova coral. La nova coral de Mans Manetes és dirigida del cantautor alguerés Claudio Gàbriel Sanna, que acompanyarà los joves cantants en concert amb mandola i guiterra, amb la col·laboració de l’arranjador del disc, lo català Marc Serrats a la guiterra i dels musicistes algueresos Salvatore Maltana al baix, Dario Pinna al violí i Paolo Zuddas a les percussions. Al concert participaran també lo cantautor alguerés Àngel Maresca Lo Barber i la cantant catalana Meritxell Gené. Aqueix primer apuntament amb el públic és en programa a dins del calendari de la Festa de Sant Miquel i en l’específic del 33er l’Aplec Internacional de l’Adifolk, del 24 al 26 de setembre, que preveu la participació de 800 persones dels grups folk catalans. Lo concert tenguerà lloc diumenge 26 de setembre a la plaça del Quarter a les 18.45. L’entrada és gratuïta i és obligatori presentar lo Green Pass. Per totes les informacions, menester consultar les pàgines institucionals del Municipi i de la Fondazione Alghero.