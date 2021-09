Cronaca Convegno annuale dell'Associazione nazionale Ingegneria dei Materiali

Lunedì 13 settembre, alle ore 10.30, nella sala conferenza della Fondazione di Sardegna (via san Salvatore Da Horta 2 a Cagliari) si svolgerà la conferenza di presentazione di AIMAT 2021, convegno annuale dell’Associazione Nazionale Ingegneria dei Materiali che richiamerà nel capoluogo sardi i massimi esperti del settore della ricerca, del mondo dell'industria, della scienza e della tecnologia dei materiali. All'interno della manifestazione (che si svolgerà dal 15 al 18 negli spazi di Sa Manifattura) anche il grande evento aperto alla città di Cagliari che venerdì 17 settembre (“MaterialiA. La conoscenza prende forma”) sarà realizzato con un fitto programma di iniziative che, tra gli altri, avranno come protagoniste anche le eccellenze della Sardegna. Intervengono alla conferenza stampa, per illustrare i contenuti dell’iniziativa, Giorgio Pia (Direttore Scientifico e Ideatore del progetto MaterialiA), Giuditta Sireus (Coordinatrice allestimenti, iniziative collaterali) e Giancarlo Spanu (Responsabile della comunicazione del Progetto MateriliA).