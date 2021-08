Università telematica: al via le iscrizioni al master

Particolare attenzione è dedicata alla formazione del profilo professionale del formatore in ottica di lifelong learning, anche in contesti di Istruzione degli Adulti. Una panoramica sui contenuti del corso è prevista il 13 settembre (h. 16.00), con un evento di presentazione online sui canali del Gruppo Editoriale La Scuola SEI al seguente indirizzo: http://bit.ly/webinar_masterUL Il master, oltre a garantire il punteggio previsto dalla normativa vigente, può rappresentare un titolo qualificante per candidarsi all’interno di bandi per formatori emanati dalle singole scuole, dalle scuole Polo per la formazione di ambito territoriale, oppure nell’ambito di bandi PON.





Per informazioni: info@iuline.it - Tel. 06.96668278

Pagina del corso: https://www.iuline.it/ master/la-formazione-del- docente-per-uno-sviluppo- professionale-di-qualita/ Il public speaking, la comunicazione efficace e le tecniche di gestione saranno oggetto di attenzione e di approfondimento all’interno dell’offerta formativa del Master. Verranno inoltre offerti strumenti pratici, materiali, risorse funzionali allo sviluppo delle competenze specifiche del formatore, anche attraverso l’uso delle tecnologie multimediali e multimodali, nei possibili scenari formativi in cui ci si può trovare (e-learning, blended, DAD/DDI, ibridi). Il Master ha una durata annuale, per un carico didattico pari a 60 Crediti Formativi Universitari. Il titolo minimo di accesso è il diploma di laurea triennale o titolo equipollente. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 ottobre 2021.

Sono aperte, fino al 30 ottobre 2021, le iscrizioni al master di I livello “La formazione del docente per uno sviluppo professionale di qualità”, realizzato dall’Università Telematica degli Studi IUL in collaborazione con il Gruppo Editoriale La Scuola SEI, che offre un ricco catalogo di proposte editoriali per tutti i gradi scolastici e opera da più di 20 anni nel settore della formazione per gli insegnanti. Il Master, da fruire interamente online, mira a sviluppare competenze specifiche per la progettazione e la gestione di una formazione di qualità rivolta ai docenti e ai Dirigenti Scolastici. Il percorso formativo propone dunque, tematiche relative alla progettazione e all’azione didattica, alle metodologie innovative, alla costruzione dei materiali didattici e alla valutazione.