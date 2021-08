Fiera dell'Artigianato Artistico di Mogoro: un murale per la 60sima edizione

Entrano nel vivo gli eventi collaterali predisposti dall’Amministrazione comunale di Mogoro in occasione della 60esima edizione della Fiera dell’Artigianato Artistico della Sardegna, aperta il 30 luglio e visitabile fino al 19 settembre. Oggi, 5 agosto, alle ore 18.30, sarà inaugurato ufficialmente il murale realizzato da Patta Artist all’ingresso del paese. Venerdì 6 agosto, invece, in Piazza Martiri della Libertà alle ore 22, sarà la volta dello spettacolo “E pensare che c’era Giorgio Gaber” di e con il giornalista e scrittore Andrea Scanzi.





Gli eventi collaterali hanno l’obiettivo di rafforzare l’offerta destinata non solo agli abituali frequentatori della Fiera dell’Artigianato Artistico ma anche ai turisti, con l’obiettivo di rendere sempre più partecipi i Comuni dell’Unione Parte Montis. L’elemento più innovativo del programma di appuntamenti è rappresentato sicuramente dal murale realizzato all’ingresso del paese, su una superficie di 50 metri quadri, dagli artisti Mauro Patta e Natalia Sangaeva. L’opera, commissionata proprio per festeggiare la sessantesima edizione della Fiera, raffigura un insieme di intrecci multicolore ed è ispirata ai tessuti della tradizione mogorese.

Intanto cresce l’attesa per lo spettacolo di Andrea Scanzi, venerdì 6 alle ore 22. “E pensare che c’era Giorgio Gaber” nasce da un’idea del giornalista e scrittore (gaberiano doc come egli stesso si definisce) che si è laureato ad Arezzo nel 2000 proprio con una tesi sull’attore e cantautore milanese scomparso nel 2013. Scanzi conosceva Gaber, che di lui amava dire: “Ma perché questo ventenne sa tutto di me?”. Se non fosse stato malato, Gaber sarebbe stato correlatore nella sua tesi di laurea.





In occasione dello spettacolo di Scanzi, la Fiera chiuderà alle ore 22, anziché alle 21. Gli organizzatori ricordano che, per visitare la kermesse, da venerdì sarà necessario esibire all'ingresso la Certificazione verde Covid-19 (green pass) e un documento di riconoscimento. È consigliata la prenotazione on line al seguente link: https://fierartigianatosardegna.it/prenotazioni/. Non comporta costi aggiuntivi ed è necessaria anche per chi ha diritto alla riduzione o all’entrata gratuita (biglietto ridotto per i bambini sotto i 12 anni e gli adulti sopra i 65 e associati FASI; ingresso gratuito per bambini sotto i 6 anni e disabili con accompagnatore). L’ingresso allo spettacolo di Scanzi è gratuito e gli spettatori dovranno presentarsi alle ore 21 per i controlli anti-Covid. È possibile prenotare al numero 0783 991268 anche nella giornata di venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.