Susi Ronchi si dimette da presidente del Corecom regionale - La solidarietà di Romina Mura

“Con le dimissioni di Susi Ronchi il Corecom della Sardegna perde una presidente autorevole e competente, che ha guidato con equilibrio le delicate funzioni attribuite all’organo di controllo sulle comunicazioni, cruciale negli snodi della vita democratica regionale”. Lo afferma la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), a proposito delle dimissioni di Susi Ronchi, giornalista ex Rai, dall'incarico di presidente del Corecom Sardegna. “Ronchi va ringraziata anche per il suo impegno espresso per i diritti – aggiunge la parlamentare - e in specie per la parità di genere anche nel mondo delle professioni. Confido che vorrà continuare a offrire il suo contributo di idee e attivismo in favore del progresso civile della comunità regionale”.

Riportiamo di seguito la lettera di dimissioni con la quale l'ex giornalista della Rai, oggi in quiescenza, comunica la sua decisione. " In data 19 luglio - si legge nella nota - ho rassegnato al Presidente del Consiglio regionale le mie dimissioni dall’incarico di Presidente del Corecom Sardegna. In base alla legge regionale istitutiva del Corecom sarà il Consiglio regionale a eleggere il mio successore. È una decisione sofferta, maturata in seguito a una discordanza di interpretazione tra l’amministrazione del Consiglio regionale e la lettura che, delle norme vigenti, viene data sia dal Dipartimento della Funzione pubblica che da una recentissima sentenza del Tribunale di Napoli. Vi è stata quindi una evoluzione nell’interpretazione delle norme di riferimento rispetto al momento in cui ho assunto l’incarico (dicembre 2019), di cui non si è voluto tener conto.Ne è conferma il fatto che in otto regioni italiane, alle quali si è affiancata di recente anche la Campania in seguito alla sentenza citata, tale lettura è pienamente accreditata, lasciando così l’Amministrazione del Consiglio regionale della Sardegna in una posizione di palese isolamento: l’amministrazione consiliare interpreta pertanto una normativa nazionale in modo assolutamente anomalo rispetto a tutte le altre amministrazioni. Questa difformità determina un trattamento profondamente discriminatorio, per me inaccettabile sul piano personale e professionale, e non mi lascia altra scelta che quella di rinunciare, sia pure con rammarico, al mio incarico. Ringrazio la parte politica che mi ha indicato alla presidenza del Corecom Sardegna e che ha sostenuto con convinzione fino in fondo il mio operato."Susi Ronchi C'è già una prima reazione politica da parte del Partito Democratico.