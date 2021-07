Cronaca A Monte Grighine per una "Notte tra stelle e pianeti”

l CiMA - Civico Museo di Allai, il Comune di Allai e la Tacs Visits&Tours, nell'ambito della partecipazione alla rete di Astroturismo Sardegna, hanno il piacere di invitarvi all'evento "Notte fra Stelle e Pianeti": una serata all'insegna delle osservazioni al telescopio di Luna, stelle e pianeti con Manuel Floris, Direttore Scientifico del Planetario dell'Unione Sarda, in programma per venerdì 30 Luglio alle ore 21:30. Nella suggestiva cornice del Monte Grighine, sistema montuoso caratteristico per la grande importanza geologica. Il monte è un'isola paleozoica. Secondo i geologi, tenuto conto dei minerali esistenti nel territorio, la sua nascita risale a 500 milioni di anni fa. Da Oristano si prosegue per Siamanna al cui ingresso, all’altezza di una rotonda, si volge a sinistra in direzione di Allai, Busachi, Samugheo. Dopo circa 4 Km si supera la galleria Grighine e si continua per ulteriori 3 Km, si attraversa il cavalcavia di Ghenna ‘e Pettene, si va oltre l’incrocio per Fordongianus e, subito dopo, ad appena 200 metri, sul bordo destro della strada, vi è l’ingresso, ben segnalato, del Complesso. Una stradina asfaltata, in salita, porta direttamente agli uffici di Sa Guardia, alla località intermedia di Pedru Maggiu e infine alla Vedetta in località "Truzzullà", luogo dell'evento. Vi ricordiamo che il biglietto acquistato per l'evento del 20/06 del Solstizio d'Estate É VALIDO anche per il 30/07. LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA COMUNQUE PER TUTTI.