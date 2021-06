Borgate e campagne più tutelate contro gli incendi con l’acqua del Consorzio di Bonifica della Nurra

Il Consorzio di Bonifica della Nurra metterà a disposizione le proprie reti nel caso in cui si dovessero verificare dei roghi nelle zone boschive o nei pressi dei centri abitati. A questo proposito sono già state predisposte tre prese antincendio a Campanedda, a Tottubella e in località Monte Alvaro. Il Comune di Sassari, da parte sua, ha invece fornito tutto il materiale necessario per i lavori di predisposizione degli attacchi per le manichette degli idranti, che sono stati eseguiti dal Consorzio di Bonifica. L’acqua verrà erogata a titolo gratuito, laddove ce ne fosse bisogno. Era stato il Comando provinciale dei vigili del fuoco a segnalare alla Protezione civile l’esigenza di installare nella zona dell’agro sassarese alcuni idranti antincendio, per poter approvvigionare di acqua i propri mezzi. Il Consorzio di Bonifica insieme al Comune di Sassari si sono quindi messi all’opera in tempo da record per allestire dei punti di presa di facile raggiungimento.

Continua in maniera serrata la collaborazione tra il Comune di Sassari e il Consorzio di Bonifica per la cura e la tutela dei territori. Dopo aver affrontato il problema dell’approvvigionamento idrico, mettendo a disposizione dei residenti i propri impianti (e garantendo così l’apporto di circa 500 litri al secondo in caso di guasti nella condotta del Coghinas), adesso c’è la firma di una convenzione che consentirà di tenere al sicuro le borgate e le campagne dal rischio di incendi. Nei giorni scorsi il Cda del Consorzio di Bonifica della Nurra ha infatti sancito con una delibera la volontà di collaborare con la Protezione civile del Comune di Sassari e, nella sede della polizia locale, si è proceduto alla firma di un accordo formale, alla presenza del dirigente della Protezione civile di Sassari e comandante della Polizia locale, Gianni Serra, accompagnato dai suoi collaboratori e del presidente del Consorzio di Bonifica della Nurra Gavino Zirattu intervenuto con il direttore generale, Gian Marco Saba.