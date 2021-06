Cronaca Topo d'auto sorpreso a rubare era anche ricercato per rapina

I Carabinieri della Stazione di Olbia centro hanno arrestato un 27enne, e denunciato un 30enne, in quanto entrambi si sono resi protagonisti di un tentato furto aggravato. I due sono stati notati da una pattuglia dei militari, nel corso di un normale servizio di controllo, nei pressi di una utilitaria che aveva il lunotto posteriore danneggiato. Una "spaccata" che aveva per obiettivo la borsa della proprietaria dell'auto in quel momento assente, che si trovava nel sedile posteriore dell'auto. Fermati venivano denunciati entrambi per tentato furto aggravato. Ma i successivi accertamenti rivelano che uno dei 2, il 27enne, era destinatario di un provvedimento di cattura per una rapina commessa nel 2019 a una gioielleria di Sassari. Immediato l'arresto e il trasferimento in carcere. Per il suo complice inoltre scattava anche una segnalazione alla Prefettura in quanto nelle tasche gli venivano trovati 3 grammi di marijuana.