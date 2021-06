Cronaca Oleificio Cooperativo Alghero: convocata l'assemblea ordinaria

I soci dell'Oleificio Cooperativo di Galboneddu sono stati convocati in assemblea ordinaria , in prima convocazione, per il giorno 27 di luglio alle 22,30 e, qualora non venga raggiunto il numerolegale, in seconda chiamata per la giornata dell'!! di luglio alle 9,30. L'ordine del giorno dell'assemblea riguarda l'approvazione del bilancio chiuso al 21.12 del 2020. La convocazione dell'assemblea, disposta dal presidente dell'Oleificio Cooperativo dottor Francesco Guiillot, prevede che i soci per poter presenziare devono essere provvisti di dispositivi di protezione individuale previsti dall'attuale normativa Covid 19.Possono intervenire all'assemblea tutti i soci , ma la convocazione ricorda che " il diritto al voto è riservato ai soci che risultano iscritti sul libro soci da almeno 90 giorni e che sono in regola con il versamento del valore corrispondente alle azioni. Il socio che non può intervenire in assemblea può farsi rappresentare da un'altro socio mediante il rilascio di delega.