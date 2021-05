Alghero: non ci facciamo mancare niente - Sparisce l'ambulanza durante un soccorso

Più complicato invece capire chi e perché si era impadronito del mezzo di soccorso. Una spiegazione è arrivata alle prime luci di oggi quando l'ambulanza, che è dotata di Gps, è stata rintracciata nelle campagne di Sassari. Mancava soltanto una borsa frigo. L'episodio è stato naturalmente denunciato e ora sono in corso indagini per cercare di risalire all'autore del furto. Sono stati eseguiti anche rilevamenti di tipo scientifico per individuare eventuali impronte all'interno del mezzo.

Gli addetti del servizio erano saliti nell'abitazione di una persona che era stata colpita da ictus per un trasporto urgente in Ospedale. L'ambulanza è rimasta quindi qualche minuto incustodita in via Era, nel quartiere di Sant'Agostino ad Alghero, il tempo necessario per il personale dell'ambulanza per preparare il trasferimento del malato. Ma una volta scesi per strada con la barella e la persona da assistere non c'era più l'ambulanza. Pochi minuti per capire che cosa era successo e una immediata chiamata alla centrale operativa per l'invio di un nuovo mezzo che è arrivato immediatamente e ha proceduto al trasporto del paziente in ospedale.