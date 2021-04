Bonorva: denunciati dai Carabinieri 18 "furbetti" del reddito di cittadinanza

I Carabinieri della Compagnia di Bonorva hanno effettuato una serie di controlli riguardanti la percezione del reddito di cittadinanza.





Una attività di verifica che non ha mancato di riservare sorprese: sono state individuate 18 persone che non avevano titolo, determinando una truffa allo Stato per circa 180 mila euro.





I Carabinieri hanno accertato che ciascuno dei 18 furbetti del reddito dichiarava residenze in seconde case ormai in stato di abbandono, e in alcuni casi pur essendo residenti in altre regioni italiane.





I militari hanno poi accertato episodi nei quali il soggetto effettua lavori in nero e riceve regolarmente l'accredito mensile da parte dell'Inps.





Gli emolumenti del reddito di cittadinanza andavano da 500 e fino a 1000 euro, alcuni sono riusciti a ottenere somme pari a 18 mila euro.





I Carabinieri hanno accertato una serie di certificazioni patrimoniali false. Tra i denunciati anche alcuni cittadini extra comunitari che avevano lasciato l'Italia, o che erano appena arrivati,, e quindi non avevano i requisiti minimi per godere del beneficio. A tutti sono stati sospesi gli accrediti e ritirate le carte di pagamento