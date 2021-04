Rinviate anche in Sardegna le elezioni dell'Ordine dei Giornalisti

Elezioni “da svolgersi comunque entro il termine non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. Il Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti della Sardegna ha pertanto deciso di rinviare le elezioni in una data da definirsi e comunque entro il prossimo mese di settembre, con la precisazione che le stesse elezioni dovranno svolgersi in modalità mista telematica e il presenza (o esclusivamente telematica se le condizioni sanitarie non dovessero consentire altre soluzioni), possibilmente in contemporanea con quelle che verranno indette per il rinnovo del Consiglio nazionale.

In condizioni di normalità le elezioni si sarebbero dovute svolgere nel prossimo mese di maggio. Ma il Governo (art.7, D.L. 1.4.2021, n.44) ha concesso all'Ordine nazionale e a quelli territoriali (le cui elezioni sono già state rinviate per tre volte) un ulteriore differimento della data delle consultazioni, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure (art.31,comma 3, del decreto legge 28.10.220, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18.12.2020, n.176).