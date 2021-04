Verso le riapertura: premiato il lavoro di MIO Italia

Così all'Adnkronos Paolo Bianchini, presidente di Mio Italia (Movimento Imprese Ospitalità), dopo la decisione del governo di riaprire ristoranti e bar, in zona gialla, a partire dal 26 aprile. "Un boccone amaro per Speranza? Probabilmente sì - dice - e adesso aspettiamo il decreto del Governo su questa prima fase di riaperture, che venga finalmente messo nero su bianco. C'è ancora poca chiarezza, ad esempio, su come devono comportarsi i ristoratori che non hanno la possibilità di mettere tavoli all'aperto.





Ritengo necessario adottare quel protocollo già esistente per lavorare in sicurezza, rinforzando i controlli. Ma non si può certo blindare un comparto perché non si riesce a vigilare. Se qualcuno sbaglia paga, ma chi non ha possibilità di posizionare tavoli all'esterno non può essere schiacciato.". "Nel complesso c'è soddisfazione da parte nostra, visto che questa decisione era inimmaginabile fino a pochi giorni fa. Dimostrazione che la strategia di Mio Italia, che ha lavorato sia in piazza che nei 'palazzi' ha portato a risultati", conclude Bianchini.

"Questo è soltanto il primo passaggio ed è comunque una cosa molto importante, perché fino alla scorsa settimana il ministro Speranza di certo non parlava di zone gialle e riaperture, anche se solo all'aperto. La data per una ripartenza era fissata al 2 giugno. Evidentemente Mio Italia, con la pressione sulla piazza, in politica, al Mef e con riunioni tra i vari partiti, ha contribuito a sbloccare la situazione".