A Stintino tre giorni contro il Covid - Si comincia oggi

Il personale medico e infermieristico dell'Ats Sardegna sarà disponibile dalle 8,30 alle 13 e dalle 14 alle 18. Lo screening è gratuito, non richiede la prenotazione ed è aperto a residenti e domiciliati nel territorio comunale. Martedì 20 aprile, invece, sarà la volta della somministrazione della seconda dose per gli anziani ultra ottantenni. Per loro l'appuntamento è al museo della Tonnara a partire dalle ore 10.

Sarà una tre giorni dedicata alla lotta al Covid quella che si aprirà oggi a Stintino. Due giornate, sabato 17 e domenica 18, saranno dedicate alla campagna di screening "Sardi e Sicuri" mentre lunedì 19 sarà la volta della seconda dose di vaccino agli anziani ultra ottantenni. Gli appuntamenti di sabato e domenica, dedicati alla campagna screening con i tamponi rapidi antigenici, saranno nella palestra comunale di via delle Frecce Tricolori.