Sassari: celebrata la Festa della Polizia

Quest’anno come lo scorso anno, per salvaguardare la salute pubblica, tenuto conto dello scenario epidemiologico legato alla diffusione del Covid-19 e del quadro normativo relativo alla gestione dell’emergenza e delle indicazione impartite dal Dipartimento, l’Anniversario della Fondazione della Polizia è stato celebrato con la deposizione della corona in memoria dei caduti. Alle ore 9.30, presso la hall della Questura, il Vice Prefetto Vicario, in rappresentanza del Prefetto di Sassari, unitamente al Questore Claudio SANFILIPPO, hanno depositato la corona di fiori in memoria dei caduti della Polizia di Stato, al termine del quale è stato suonato “Il silenzio”.





Con l’occasione si invia il materiale contenente i dati di Polizia Moderna, l’editoriale del Capo della Polizia – Direttore Generale di P.S. il video che può essere scaricatoi cliccando o richiamando nel browser il seguente link: http://www.poliziadistato.tv/c_19kGjPsiPO Inoltre, per ricordare il lavoro assicurato dal personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile in servizio presso la Questura e di tutti i presidi del territorio provinciale, si trasmette in allegato il compendio dei dati relativi all’attività svolta dalla Polizia di Stato nel corso dell’anno.

Oggi ricorre il 169° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Anni ricchi di cambiamenti, che vengono ricordati il 10 aprile giorno in cui nel 1981 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la Legge 121 che, come evidenziato dalle parole del Capo della Polizia Prefetto Lamberto Giannini “portava in sé il seme di grandi evoluzioni, ridisegnando una polizia moderna e a forte identità civile”.