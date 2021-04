Hanno vinto i "cojones" del me ne fotto: da lunedì Sardegna zona rossa

Ma non solo, crescono i ricoveri nei reparti Covid e nelle terapie intensive, altri indicatori negativi che hanno portato il ministro Speranza a firmare l'ordinanza di zona rossa, da lunedì prossimo. E se va male per un paio di settimane i sardi, compresi quelli che cretini non sono stati, andranno agli arresti domiciliari, sarà lockwdown. I seguaci del tutti insieme con la "birretta", delle feste in garage, dei pic nic nei casolari di campagna e della disobbedienza a oltranza, distintivo necessario per indossare la maglietta della balentia sanitaria, nemici giurati di mascherine e distanziamento, possono dichiararsi soddisfatti: la loro insipienza e coglioneria, questa sì a oltranza, provocherà ulteriori disastri di tipo economico a quelle attività bar, ristoranti, parrucchieri, estetiste, ecc., che sono in ginocchio.





Aumentando i già pesanti disagi per tante famiglie e lavoratori. Per non parlare delle conseguenze, dei drammi e delle tragedie umane, che si stanno verificando sul piano sanitario. Grazie a questi nuovi seguaci del me ne fotto, sacerdoti della nuova setta dei "cojones",straordinari complici del Covid, la Sardegna è passata da paradiso del Mediterraneo per aver tenuto a bada il mostriciattolo cinese, unica in Italia, a zona rossa.





Non è un risultato di poco conto. Se la politica avesse dovuto architettare una simile strategia, avrebbe certamente fallito, Ma non i "cojones". Chiudere i sardi a casa e mandare a gambe all'aria tante piccole aziende è una bella impresa. A marzo eravamo zona bianca, ad aprile rossa. Ma questo cambio di colore farà male a tanta gente. E di questo passo l'estate continua a essere un punto interrogativo. Spero proprio che i "cojones" provino almeno rimorso.





Junivelt

Ma se è arrivata la zona rossa, stavolta, non si può dire "governo ladro". Stavolta i ladri non vanno cercati nei palazzi romani ma a casa nostra. Sono quelli che se ne sono fottuti di rispettare le misure sanitarie disposte dal Governo ma soprattutto dal buon senso. Che si sono "bevuti" la zona bianca con comportamenti cretini che nel giro di tre settimane hanno fatto salire l'indice di contagiosità portandolo a diventare il più alto su tutto il territorio nazionale, 1,54.