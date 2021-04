Alghero: cocaina in bocca nascosta dalla mascherina - Arrestato un algherese di 48 anni

Una situazione di gravissimo pericolo per il 48enne che è stato immediatamente trasportato nel pronto soccorso dell'Ospedale civile dove i sanitari di turno hanno accertato che non aveva ingerito la cocaina ma l'aveva espulsa volontariamente. Nel corso di una perquisizione personale inoltre gli sono stati trovati addosso 1.400 euro che secondo gli uomini della radiomobile costituivano il pagamento della droga che ancora non aveva consegnato all'acquirente. L'uomo, G.T., algherese, è stato arrestato e ora si trova agli arresti domiciliari.

Nel corso di una normale attività di controllo da parte dei Carabinieri dei Nucleo Radiomobile della Compagnia di Alghero, un 48enne già noto alle forze dell'ordine per reati di droga, fermato nell'area portuale mentre sin intratteneva con un'altra persone, dopo aver esibito i propri documenti ai militari è improvvisamente scappato. Una volta raggiunto ha tentato di nascondere in bocca una bustina di plastica che conteneva 14 grammi di cocaina. Bustina che nelle fasi concitate si è lacerata facendo uscire la sostanza stupefacente.