Alghero: venerdì donazione di sangue alla Guardia di Finanza

L'AVIS Comunale in collaborazione con il Comando Guardia di Finanza e il centro trasfusionale di Alghero, organizzano una raccolta di sangue per la giornata di venerdì 19 MARZO 2021. Ancora una volta i militari della Guardia di Finanza hanno dato la loro disponibilità con la solita generosità.





DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 12,00 in prossimità dell'ingresso della caserma della GDF in via Garibaldi, sarà presente l'Autoemoteca con l'equipe medica dell'AVIS Provinciale a disposizione di tutti coloro che vorranno donare il sangue.

Visto il momento particolare di emergenza sanitaria in atto e una sensibile riduzione delle donazioni, si invitano tutti i donatori a donare il sangue sia presso il mezzo mobile di raccolta o presso il centro trasfusionale della nostra città.