Un cuscino di solidarietà con la regista Lisa Camillo

"Le donne stanno rivoluzionando l’agricoltura grazie alla loro capacità di dare impulso alle attività di educazione alimentare ed ambientale con le scuole, le agritate, gli agriasili, le fattorie didattiche, i percorsi rurali di pet-therapy, gli orti didattici, ma anche nell’agricoltura di precisione e a basso impatto ambientale, nel recupero delle piante e degli animali in estinzione fino nella presenza nei mercati di vendita diretta di Campagna Amica oltre che nell’agriturismo."

Lo sostiene una nota della Coldiretti che aggiunge :Ma la forza delle donne è anche nella capacità di mobilitazione per iniziative di solidarietà. Le agricoltrici di Coldiretti Donne Impresa in questi giorni sono impegnate con il progetto “Prima le mamme e i bambini”.





Lo fanno grazie all’idea originale nata dalla giovane contadina veneta Katia Zuanon, che con l’aiuto delle agrisarte di Sant’Erasmo, isola della laguna di Venezia, ha prodotto dei cuscini in doppia stoffa: Made in Italy da un lato e in tessuto Wax dall’altro.





L’imbottitura è in fibra naturale di mais o di ortica di origine veneta che attraverso il sito www.solodalcuore.it si possono ordinare on line e ricevere direttamente a casa anche in formato “sottovuoto”. Il ricavato dell’operazione va in beneficenza per la costruzione in Africa di un reparto di maternità e di una scuola per neo ostetriche a Rumbek, in Sud Sudan.





Una mobilitazione dall’Italia agli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna alla Svizzera, alla quale hanno già aderito personaggi della cultura come la senatrice a vita Liliana Segre, dello sport come la nuotatrice Francesca Dallapé e la sciatrice Marta Bassino e dello spettacolo come Natasha Stefanenko, Elisabetta Gregoraci, Luisa Rizzitelli, Stefania Petyx di Striscia la Notizia e la ballerina Samanta Togni.





In Sardegna l’adesione è arrivata dalla giovane regista sardo-australiana Lisa Camillo, scrittrice, produttrice, antropologa e criminologa.





“Ringrazio le agricoltrici sarde di Coldiretti per avermi coinvolto a rappresentare la Sardegna nel supportare #solodalcuore – commenta Lisa Camillo - l’iniziativa benefica a favore dei giovani volontari del Cuamm Medici con l’Africa che operano nel Continente africano al fine di sviluppare una cultura sanitaria e preventiva anche formando il personale sul posto”.





“Siamo impegnate in tutta Italia nel promuovere i cuscini della solidarietà a forma di cuore dalla doppia origine italo-africana– afferma la Elisabetta Secci, responsabile di Donne Impresa Sardegna -. Una iniziativa benefica con la quale abbiamo creato una ampissima rete con personalità di tutti i settori che ci stanno aiutando nel promuoverla. Cosi come sta facendo in Sardegna la nostra testimonial Lisa Camillo”.